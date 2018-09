Pizzarotti e Casa a Roma, al Viminale, per un colloquio con il sottosegretario alla difesa: la richiesta (da mesi) di un incontro per tre richieste. Più agenti - le richieste in sintesi - così come la possibilità di utilizzare l'esercito in zone a rischio ed infine poter contare su pene certe su chi delinque. Sindaco e assessore sono tornati a casa delusi e irritati: il ministero ha risposo "picche" su tutta la linea. Michele Brambilla, direttore della Gazzetta di Parma, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola e commenta: "La Gazzetta è stata accusata di allarmismo, anche la Rai si sta focalizzando su Parma trattandolo come un caso nazionale sul versante della sicurezza".