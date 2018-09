Sicurezza a Parma, il caso è (ora) politico: "Ma ai parmigiani interessa che si faccia qualcosa"

Sicurezza a Parma, dopo l'incontro al Viminale Pizzarotti e Casa hanno espresso la loro insoddisfazione (e rabbia), commento a cui ieri ha fatto seguito la replica del ministero degli Interni. Oggi Pizzarotti, in sintesi, il sindaco ha detto che, anche senza l'aiuto di "Roma", Parma farà da sola, annunciando in rafforzamento del corpo di Polizia municipale e l'installazione di 60 nuove telecamere. Non risparmiando stoccate al governo. La Lega replica, attraverso il capogruppo in Consiglio comunale: "Pizzarotti negava il problema sicurezza, ora si accorge che non è così: forse perchè ci sono le elezioni regionali". Insomma il caso "sicurezza" a Parma è diventato un caso politico. Ma quello che interessa ai parmigiani è che si reagisca ad uno stato di rassegnazione e che si faccia qualcosa per rendere vivibile la città, soprattutto di notte". Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.