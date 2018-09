"Visiti siti porno, paga o diciamo tutto": anche a Parma la truffa on line del momento

"Sappiamo che hai visitato dei siti porno. Se non paghi diffondiamo i dati che abbiamo rubato dal tuo pc. Abbiamo anche un video che lo dimostra": a Parma come in tutta Italia imperversa questo tipo di truffa che viaggia on-line. Tra questi una parmigiana 50enne che, però, ha sporto denuncia. Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.