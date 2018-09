Un 33enne ricoverato a Vaio per un'ulcera gastrica è morto: durante l'intervento, il primo, è stato "toccato" il pacreas, da lì una pancreatite fatale. La procura ha chiuso le indagini e ha chiesto l'archiviazione per quattro dei sei medici indagati, tra cui il primario. La prosecuzione delle indagini, si vedrà poi se ci sarà il rinvio a giudizio per gli altri due con l'accusa di omicidio colposo. Il direttore della Gazzatta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.