Divieto Euro 4, Pizzarotti: "Una misura di cui siamo convinti" Consiglio comunale, la diretta

"Vanno cambiati gli stili di vita e fatta un’adeguata programmazione di politica ambientale, per questo il divieto degli Euro 4 è dovuto perché i cittadini devono cambiare le proprie abitudini. E se questo comporta disagi va accettato, altrimenti restiamo il paese delle deroghe". Replica a muso duro del sindaco Pizzarotti al capogruppo della Lega Occhi che chiedeva se c’era intenzione di fare una deroga. "I cittadini non sono numeri ma persone che hanno una vita reale - ha risposto Occhi -. E sarebbe bastato un minimo di flessibilità spostando il divieto al 2020 dopo avere introdotto incentivi e migliorativi servizi pubblici". Il sindaco ha però ribadito che "chi non si programmato per tempi è perché ha trovato più comodo fare così. E ci deve essere un inizio che non sia sempre dovuto ai momenti di emergenza smog. E in ogni caso si tratta dì una misura di cui siamo pienamente convinti e che solo la strumentalizzazione politica della Lega può dire che si fa per fare cassa".

Misure di limitazione alla circolazione fino al 31 marzo

Il Comune di Parma ha emesso oggi anche un' ordinanza sindacale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico con misure di limitazione alla circolazione relative al periodo 1/10/2018 - 31/3/2019 ai sensi del Piano Aria Integrato Regionale 2020 e del nuovo accordo di programma del 9/6/2017 per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Il PAIR ha previsto all'interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinarie (01/10/2018-31/03/2019) un meccanismo emergenziale per rafforzare le misure ordinarie al verificarsi degli episodi acuti di inquinamento.

Tra le altre misure sono previsti:

- L'ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro 4

- La riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino ad un massimo di 19 gradi nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative, di culto e commerciali fino ad un massimo di 17 gradi per i luoghi che ospitano attività artigianali e con esclusione degli ospedali, delle scuole, delle case di cura e dei luoghi che ospitano attività sportive.

La perimetrazione del provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto dell'ubicazione dei principali parcheggi di scambio e delle strutture sanitarie ospedaliere, nonchè della viabilità principale del territorio.