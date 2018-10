Sanità, dopo la bufera: "Doveri e orgoglio, l'ospedale va avanti e lavora bene"

"In ospedale lavora tanta gente non si può controllare tutti, l'ospedale non ha gli stumenti che ha la magistratura per indagare su tutti i suoi dipendenti e se lo facesse non sarebbe legale. Si cerca di lavorare e qualcuno può sbagliare, ammesso abbia sbagliato: c'è la magistratura che dovrà decidere questo. L'ospedale va avanti, la vita dell'ospedale va avanti", un messaggio lanciato ai 500 dipendenti che si sono riuniti oggi davanti al direttore Massimo Fabi e al rettore Paolo Andrei dopo il terremoto (il secondo in un anno) che ha scosso la sanità parmigiana. Un messaggio lanciato anche a tutta la città di doveri e orgoglio: l'ospedale lavora bene ed è uno dei migliori in regione, la sanità parmigiana è un'eccellenza della città. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, commenta il fatto del giorno e anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.