Fra i commercianti della Ghiaia: "Ridotti i bivacchi ma servono più controlli in zona"

Continua la lotta ai bivacchi in piazza Ghiaia. Su alcune panchine sono state installate strutture metalliche. Ora in quegli spazi sono state messe alcune fioriere. Commercianti e cittadini lamentavano bivacchi, risse e situazioni di pericolo in piazza Ghiaia. In alcuni casi, di sera, c'è chi ha chiuso la serranda per evitare problemi. «Una sera due clienti sono rimaste in negozio perché avevano paura», dice una commerciante della zona.

Questi interventi fanno discutere. Secondo alcuni, "gabbie" e fioriere hanno alleviato il problema, mentre per altri lo ha semplicemente spostato altrove. Ora però i commercianti chiedono qualcosa in più: una maggiore presenza di forze dell'ordine. Il sindaco Federico Pizzarotti, intervistato dalla Gazzetta lo scorso luglio, aveva annunciato un presidio fisso della Municipale in Ghiaia (oltre a via Bixio) per l'autunno.



Nel video, ecco alcune interviste a commercianti di piazza Ghiaia

Rocco Tropeo: 0'39" - 2'46"

Stefano Mozzoni: 2'47" - 3'52"

Ivan Trotta (Cafè Tano) 3'54" - 4'56"





La soluzione delle «gabbie» sulle panchine, diventate fioriere nel giro di alcuni giorni, è condivisa da diversi commercianti della zona. Per Rocco Tropeo (Antico Bar) ha aiutato a ridurre i bivacchi «dell'ottanta per cento». Condivide l'iniziativa Stefano Mozzoni (Mozzoni Store), anche se si rammarica che diverse panchine non siano più fruibili per i cittadini a causa di alcune persone che si comportavano male. Domenico Maisto (Libreria Mondadori) è più critico: per lui è «una soluzione temporanea», una scelta che non risolve davvero i problemi.

Intanto fra chi lavora qui è stata fatta una raccolta firme per chiedere più divise in zona. «Abbiamo raccolto cinque pagine di firme fra i commercianti della Ghiaia e delle vie limitrofe», spiega Stefano Saccani, titolare di un centro benessere. Saccani auspica che le forze dell'ordine possano «stare più tempo in Ghiaia. Abbiamo inviato le firme a carabinieri, questura, prefettura e Comune. Le persone hanno paura a uscire. Io chiudo alle 10 di sera e c'è paura. Passano anche gruppi di turisti e ci sono “spettacoli” non bellissimi». Tra l'altro Saccani in agosto è stato aggredito e minacciato da un gruppo di extracomunitari assiepati davanti al suo negozio. «In inverno ci sono più furti, in estate più bivacchi. Chiediamo maggiore presenza delle forze dell'ordine».