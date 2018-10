Nuove telecamere in arrivo in città (Guarda), furto nel quartiere Cittadella (Guarda), condannato un rapinatore seriale, convegno all'università sul tema della sicurezza: "Non è un tema solo di manette e telecamere, riguarda altri aspetti come integrazione, educazione, consumo di droga e altro. Un tema che va vissuto senza paura, con attenzione senza negarlo e senza usare la "pancia" invece del cervello". Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.