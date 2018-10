I ladri non si fermano davanti a nulla: furti "importanti" in città e provincia

Cronaca nera protagonista con una serie di furti in città e provincia, dove si è verificato il fatto più eclatante: il furto di materiale medico per un valore di 320 mila euro. Un altro furto in città, la notte scorsa, in un ristorante del centro storico, dove è stata prelevata addirittura la cassaforte. Stefano Pileri anticipa gli articoli che troverete domani sulla Gazzetta di Parma in edicola.