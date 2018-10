Sicurezza e ambiente, buone notizie per Parma e provincia

Sicurezza, salvi i fondi per le periferie: 17 milioni per Parma. Finanziamenti dal ministero dell'Ambiente 300 mila euro per il dissesto idrogeologico-frane per la provincia. Smog, polveri fini nei limiti di legge, scongiurato il blocco del traffico. Sicurezza e ambiente, tre buone notizie per Parma e provincia. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.