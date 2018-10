Fondi per le periferie sbloccati, Pizzarotti: "Una manina ce li ha ridati" Video

"Evidentemente una manina oggi ha voluto ridarci queste risorse". Scherza così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, (ironizzando sulla frase detta da Di Maio a Porta a Porta accusando una manina tecnica o politica di aver manipolato il testo della bozza de dl fiscale) commentando lo sblocco dei fondi per il piano periferie che a Parma vale 17 milioni (Leggi). «Dimostra che Movimento 5 Stelle e Lega si arrampicavano sugli specchi - afferma Pizzarotti a Tv Parma - quando parlavano di norma anticostituzionale o di assalto alla diligenza. Oggi si è dimostrato che bastavano cinque minuti in Conferenza unificata per chiudere il discorso e sbloccare i fondi». Anche se i problemi non sono tutti superati, «è giusto sottolineare però che non si è tornati indietro - aggiunge - perchè la norma ora è più complessa. Studieremo come fare ad ottenere i fondi che comunque ci sono stati garantiti, anche se ci saranno, temo, degli slittamenti. Siamo già al lavoro in attesa del documento definitivo».