La tragedia di Anna e della famiglia, il dolore di Traversetolo e del Marconi

Una tragedia e una storia terribile: la morte della 16enne, Anna Pallini, morta in un incidente stradale a Tortiano. Un incidente terribile, la ragazza era in macchina con un amico, feriti ma non in pericolo di vita. Una storia che ha sconvolto Traversetolo e il liceo Marconi dove i due fratelli studiano e studiavano. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.