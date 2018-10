Un' altra vittima della strada: "Un periodo maledetto"

Drammatico incidente questa mattina poco prima dell'alba a Fraore. Intorno alle 5.30 un'ambulanza e un'automedica dell'Assistenza Pubblica di Borgotaro si sono schiantate contro un tir. Nell'impatto, violentissimo, una militessa di 54 anni, Angela Bozzia, conosciutissima in paese, è stata estratta in condizioni disperate dalle lamiere del mezzo su cui viaggiava. "Un periodo maledetto - commenta Michele Brambilla -: la settimana scorsa abbiamo perso, in incidenti stradali, due ragazze". Il direttore della Gazzetta anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.