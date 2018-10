Sentenza Aemilia: oltre alle condanne, provvisionale per i Comuni di Parma e Sala e per la Provincia. Il tragico incidente di Fraore: gli sviluppi. Tanti furti e c'è chi si trova il ladro in casa. Apprensione a Colorno: madre e figlio non rispondevano e sono scattati i soccorsi. Un'intervista ad Alessandro Lucarelli e i 70 anni di Tex Willer. Le principali notizie della Gazzetta di Parma in edicola domani (giovedì 1° novembre): ecco le anticipazioni del direttore Michele Brambilla.