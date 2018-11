Bedonia, 13enne cade da 5 metri, giocando, in un cantiere. E' grave al Maggiore

Nel pomeriggio un 13enne è precipitato dal terrazzino di un edificio in costruzione a Bedonia. Spaventoso volo di cinque metri. Il giovane è in prognosi riservata all'Ospedale Maggiore. Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.