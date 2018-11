4 novembre 1918, Vittorio Veneto: Armando Diaz, l'uomo della vittoria Video

È Vittorio Veneto la grande riscossa dell'Italia dopo Caporetto. A guidare l'esercito, quel 4 novembre 1918, c'è un generale cinquantenne che non era tra i primi nomi pensabili come capo di Stato Maggiore e che il Re e il capo del governo Orlando scelgono anche per la sua calma olimpica. Ad Armando Diaz è dedicato il documentario di Simona Fasulo con la regia di Nicoletta Nesler, “Armando Diaz, l'uomo della vittoria” in onda sabato alle 22.10 su Rai Storia. Diaz è un uomo dedito alla Patria e alla famiglia, un napoletano dai sani principi che risolve la situazione tragica e politicamente compromessa del post Caporetto, grazie alla fiducia che riesce a ispirare ai suoi sottoposti e ai suoi superiori, ma soprattutto grazie al rapporto che instaura con i soldati di un esercito allo stremo, vessato dal precedente comando supremo e ormai non più efficiente. Con una visione moderna della gestione degli uomini e dei mezzi, e grazie ad un servizio di propaganda rinnovato e efficace, Diaz arriva al traguardo del 4 novembre 1918 e alla vittoria. A raccontare la vita e le vicende storiche di cui Diaz è protagonista, lo storico Marco Mondini e il bisnipote Cesare Del Prato. Testimonianze di soldati e ufficiali che lo conobbero, tratte dalle Teche Rai, tracciano inoltre un profilo realistico del Generale Duca della Vittoria.