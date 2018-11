Paolo Conte, brividi live

Ci sono artisti che nei live tirano fuori davvero quella “zampata” in più che fa sì che i loro dischi siano indimenticabili e producano brividi in chi li ascolta. Uno di questi è Paolo Conte, un cantautore che ha costruito la sua fortuna non solo sul suo innegabile talento. Ma anche grazie ai suoi concerti. E i suoi dischi dal vivo meritano di stare allo stesso livello dei suoi avvolgenti album in studio. E' il caso di “Paolo Conte Live”, secondo album-concerto dell'avvocato astigiano (il primo era stato il mitico “Concerti” del 1985, registrato a Parigi, Lodi e Perugia), che festeggia i trent'anni dalla pubblicazione.

Il live, registrato nel 1988 a Montreal, in Canada, come sottolineato dalla foto in copertina, è molto originale perché contiene tre brani che Conte aveva scritto ma che non aveva mai interpretato: Sono “Vamp”, incisa da Gabriella Ferri, “Don't break my heart”, scritta per Mia Martini, e, soprattutto, “Messico e nuvole”, brano immortale interpretato da Enzo Jannacci, che porta anche la firma di Pallavicini e Virano. Quest'ultimo venne registrato nel 1984 a Bologna, in quell'Ostaria delle Dame, il locale aperto da Francesco Guccini. Un locale che dà anche il titolo all'ultimo live del cantautore modenese, datato 2017, un progetto nato dal ritrovamento di alcuni nastri di concerti dei primi anni Ottanta.

Tornando al live di Paolo Conte, i fans non erano certamente rimasti scontenti dei pezzi del repertorio che il cantautore vi aveva inserito, a partire da alcuni classici dal vivo come “Dancing”, “Blue tangos”, “La negra”, “Jimmy ballando” e “Max”, quest'ultimo tanto scarno ed essenziale come parole, quanto articolato e unico nella musica.

Nella scaletta atmosfere soffuse ed echi di terre lontane si mischiano come accade spesso negli album di Conte alla vita quotidiana. Tra gli altri destinati, anche questi, a stregare chi non avesse mai ascoltato questo live prima d'ora “Sud America” (memorabile un'interpretazione in “Saltimbanchi si muore”, programma andato in onda su Rai2 all'inizio del 1980, con gente del calibro, per citarne solo alcuni, di Jannacci, Boldi, Teocoli e Abatantuono) e “Impermeabili”. Oltre ad “Aguaplano” che, incisa l'anno precedente come title-track di un doppio di inediti, può essere definita con un semplice aggettivo: geniale.

Da youtube Sud America