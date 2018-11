Hanno recitato in inglese, fingendo attacchi di tosse e sintomi allergici, un gruppo di alunni della scuola elementare Corridoni che hanno realizzato un video di tre minuti, dal titolo "We cultivate air", per sensibilizzare le istituzioni sull'importanza della qualità dell'aria per prevenire asma e allergie. Nello sfondo, riprese aeree di rotonde trafficate della nostra città, ma anche viali all'ora di punta e incroci ingolfati di auto. Il video, realizzato grazie all'associazione "Respiro Libero" e mirato ad una platea internazionale, è stato realizzato in occasione del recente congresso di aerobiologia che ha visto riuniti a Parma oltre 250 tra i maggiori esperti mondiali.