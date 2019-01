Finanziaria tra pro e contro, rincaro Autocisa: "E' già cara adesso"

Manovra economica appena approvata dal governo. Tra le varie "voci" coinvolte, le autostrade: rincari "congelati" nel 90% dei casi. Ma nel restante 10% rientra l'Autocisa, frequentata abitualmente dai parmigiani. Una tratta già cara di suo, ma che rincarerà del 1,86%. Da Parma all'uscita Versilia-Forte dei Marmi, andata e ritorno, ci vorranno 34,20 euro. Cioè 17,1 a viaggio: Parma-Milano costa poco più di 8 euro. "Un pedaggio che fa riflettere". La Cavandoli e Campari, parlamentari della Lega, parlano e illustrano gli effetti benefici della manovra: 3 milioni per i piccoli comuni e 3 per il capoluogo (Parma capitale della cultira). Critico il sindaco Pizzarotti sul versante sicurezza. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, partendo dai videoauguri per il nuovo anno a tutti i lettori e telespettatori, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.