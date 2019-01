Richiedenti asilo e Decreto: sindaci del Parmense divisi (leghisti "contro" gli altri)

Decreto Sicurezza, presto operativo. Diversi i punti, tra questi, nell' "occhio del ciclone" quello in cui i richiedenti asilo, censiti, con il decreto, perderanno il diritto all'anagrafe (non avranno più documenti, residenza... quindi non potranno più lavorare regolarmente). Preoccupazione da parte delle aziende e di alcuni sindaci. Orlando ha detto che non applicherà il decreto. Con lui altri primi cittadini. Nel Parmense? I leghisti sono d'accordo. Gli altri sono preoccupati, criticano ma non faranno come Orlando. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani nel quotidiano in edicola.