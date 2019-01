"Banana Republic", intramontabile live

Ci sono degli album dal vivo che meritano di stare al pari con i grandi capolavori della musica. “Banana Republic”, che quest'anno spegnerà 40 candeline, di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, è uno di questi. Ai due artisti - stelle di prima grandezza del panorama musicale italiano - venne l'idea di un disco dal vivo dopo il successo di “Ma come fanno i marinai”, singolo uscito l'anno prima assieme a “Cosa sarà” (quest'ultimo aveva trovato spazio in “Lucio Dalla” pubblicato poco prima lo stesso anno). Ebbene, “Banana Republic” è il racconto, da cui è stato tratto anche un film-concerto, di un tour estivo del duo in alcuni stadi di grandi città italiane: Genova, Torino, Bologna, Napoli e Roma, in questo caso il Flaminio.

Detto praticamente tutto dei due artisti - De Gregori addirittura si guadagnò il soprannome di “principe”, mentre Dalla, scomparso nel 2012, è universalmente conosciuto per essere stato un artista a tutto tondo, paroliere, musicista, uomo di rara sensibilità e di altrettanta curiosità -, va sottolineato che questo concerto a due voci, accompagnato da Ron e dagli Stadio, ancora oggi è in bella mostra sugli scaffali dei negozi (ormai, a dire il vero, quasi tutti centri commerciali e grandi catene).

Il duo apre con “Banana Republic”, rifacimento di un pezzo di Steve Goodman, titolo originale: “Banana Republics”, altro pezzo che vale pena ascoltare. Poi “Un gelato al limon”, omaggio a Paolo Conte. Dalla è travolgente in “Orlando”, breve poesia dei tempi della collaborazione con Roberto Roversi. Quindi, “Bufalo Bill” di De Gregori, l'epopea della frontiera e della sua fine in poesia, uno dei momenti più alti in una carriera inimitabile come quella del cantautore romano. A proposito di William Cody, il vero Buffalo Bill, quello con due effe, questa potrebbe essere l'occasione per andarsi a leggere “Eccentrici” di Geminello Alvi, in cui si racconta anche di come la leggenda del West e Ned Buntline, lo scrittore, giornalista e avventuriero che cantò le sue imprese, si incontrarono.

Tornando all'album, “Piazza grande”, celeberrimo pezzo di Dalla, ha un incipit davvero “dalliano” ed è uno dei momenti più felici del disco al pari di “4/3/1943”, altro classicissimo dell'artista bolognese. Poi, “Santa Lucia” e “Quattro cani”: i due pezzi del “principe” esaltano la solita grande verve di De Gregori. “Addio a Napoli” è un omaggio all'immortale canzone partenopea, prima del gran finale di “Ma come fanno i marinai”.