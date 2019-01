Razzismo e botte durante Marzolara-Fontanellato: la colpa è dei genitori

Insulti razzisti, con in campo ragazzi di 17 e 18 anni. Non solo, dopo si è scatenata una rissa. Ad accendere questa indecente miccia non sono stati temibilissimi ultrà. La partita è Marzolara-Fontanellato. I responsabili di tutto sono stati alcuni genitori. I carabinieri indagano anche su presunte aggressioni ai giocatori. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola, commentando: "Cari genitori, state a casa".