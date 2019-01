Tre milioni in arrivo dal governo per Parma capitale della cultura nel 2020, fondi destinati alla riqualificazione di infrastrutture e di edifici (Non per l'organizzazione degli eventi): intervista all'assessore ai Lavori pubblici, Michele Alinovi che spiega alcuni progetti a riguardo. Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.