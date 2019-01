Immigrazione (numeri, analisi e storie) in calo in provincia di Parma

Immigrazione, Libia, polemiche anche a livello nazionale. Un tema che abbraccia vari settori, di cui si occupa la politica. Il punto a Parma e provincia. Quanti sono i richiedenti asilo? Attualmente sono 1036 sui 1304 posti nei centri di accoglienza. Migrazione in calo: a metà dicembre erano 1651. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola: tra questi la storia (di immigrazione) della fotografa di successo Linda Vukaj, di origini albanesi e arrivata in Italia proprio su un barcone.