Inquinamento: "Non solo auto, ma uno stile di vita non più sostenibile"

Inquinamento: Legambiente ha diffuso la classifica delle città più inquinate d'Italia, Parma è penultima in Regione. 112 sforamenti nel 2018. Un aspetto che non riguarda solo le automobili, "ma coinvolge uno stile di vita non più sostenibile". Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.