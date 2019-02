I Nomadi reinventano Guccini

I Nomadi e Francesco Guccini restano un binomio inscindibile, anche dopo tanti anni, e prima di quell'altro, leggendario, di De André e della Pfm. Augusto Daolio, indimenticabile “capitano” della nave nomadesca è infatti scomparso ventisei anni fa, Guccini ha smesso di pubblicare dischi. Però, il connubio tra uno dei complessi storici e uno tra i principi dei cantautori italiani non ha perso nulla del suo fascino. A riprova di un rapporto che fu non solo artistico ma anche di amicizia, Augusto - uno dei pochi a poter essere chiamato anche solo con il nome, onore concesso a pochi, come Vasco Rossi - e soci 45 anni fa pubblicarono “I Nomadi interpretano Guccini”, cui seguirà nel '79 quell'”Album concerto”, perla live di cui questa rubrica si occuperà per celebrare i quarant'anni e che contiene anche la coraggiosa “Primavera di Praga”. Fu scritta da Guccini in memoria del sacrificio di Jan Palach, martire per la libertà della Cecoslovacchia che cercava di affrancarsi dal comunismo. “I Nomadi interpretano guccini”, però, non è il primo album del sodalizio: l'anno prima, infatti, correva il 1973, era uscito “I Nomadi cantano Guccini”, una raccolta di pezzi scritti tra il '66 e il '68 tra cui alcuni brani come “Un figlio dei fiori non pensa al domani” e la stupenda, sia concesso all'autore questo giudizio, “Il disgelo”.

I Nomadi registrarono questo disco addirittura a Londra, in Abbey road, lo studio, per citare alcuni mostri sacri, dei Beatles e dei Pink Floyd. Daolio, Carletti e gli altri, dunque, ancora prima della Pfm con De André, più che interpretare, reinventarono alcuni brani tratti da “L'isola non trovata” del 1970 e “Radici” del 1972, due tra le tappe più significative della produzione del cantautore modenese.

Chi non le avesse mai ascoltate nel lato A troverà la potente “Asia”, che è anche una bella “lezione” di storia e geografia, “Il vecchio e il bambino”, favola sulla vita tra le più note di Guccini e l'autobiografica “Piccola città”, quella, per intenderci, “tra la via Emilia e il west”. Un verso che è diventato da queste parti anche un modo di dire. Il lato B si apre con le atmosfere atlantiche di “Canzone della bambina portoghese”, per poi passare a “L'isola non trovata” , adattamento di una poesia di Guido Gozzano e gran finale con “La collina”, ispirata al Giovane Holden di Salinger. I disegni di copertina sono dello stesso Augusto. Uno che anche come pittore sapeva il fatto suo.

Da youtube Asia https://www.youtube.com/watch?v=e-uZ2uve28A