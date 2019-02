Mezzani, due maestre sospese per maltrattamenti a due bambini: "Nostro dovere difendere la privacy dei piccoli". Maestre e maltrattamenti, si stanno verificando un po' troppo spesso". Michele Brambilla, poi commenta: "In questi giorni stiamo commentando la cattiva abitudine dei genitori di difendere sempre i propri figli, la pessima abitudine dei ragazzi che rispondono male ai professori. E' anche vero che registriamo fenomeni come questo". Il direttore della Gazzetta di Parma anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.