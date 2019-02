Sandro Interdonato e Dionipher Herrera sono protagonisti di una storia che va oltre i limiti, attraverso un'esperienza innovativa sul lavoro. Entrambi sono non vedenti. Sandro, classe classe 1977, laureato in “scienze turistiche” e formatosi per operare nel mondo delle disabilità visive, ha svolto la funzione di tutor per Dionifer, 32 anni, all'interno dell'Emporio Solidale di Parma.