Foibe, documentario e polemiche: "Dopo tanti anni servirebbe più serenità"

Da Parma al "palcoscenico" nazionale. A meno di una settimana dalla giornata del ricordo delle vittime è di nuovo scontro sulle Foibe. Lega, Fdi e Fi si scagliano contro un convegno in programma a Parma appoggiati da Matteo Salvini. «E' un’iniziativa negazionista, via i contributi all’Anpi» dice il vicepremier e ministro dell’Interno ribadendo la sua presenza quel giorno a Basovizza. «E' un’iniziativa non condivisibile - replica la presidente Carla Nespolo - ma non abbiamo paura delle minacce».

Al centro della polemica il convegno dal titolo "Foibe e fascismo" organizzato dal Comitato antifascista e antimperialista per la memoria storica il 10 febbraio al cinema Astra. Durante la giornata sono in programma, tra l’altro, una conferenza dello storico Sandi Volk incentrata su "I morti delle foibe riconosciuti dalla legge: 354 , quasi tutti delle forze armate dell’Italia fascista», e la proiezione del video "La foiba di Basovizza: un falso storico". Documentario negazionista da destra ma non solo. Proteste e reazioni. "Perchè togliere fondi a tutta l'Anpi per una polemica così. Ma anche: è opportuno proiettare proprio quel giorno quel documentario. Un giorno che ricorda delle vittime. Dopo tanti anni si potrebbe ragionare su quei fatti con più distacco e serenità", Michele Brambilla, direttore della Gazzetta di Parma, commenta il fatto del giorno anticipando gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.