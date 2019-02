"Violenza sulle donne, una piaga da combattere non a colpa di dati"

Violenze contro le donne, dati incoraggianti dalla questura, ma la procura invece parla di episodi in aumento: "Con il massimo rispetto del lavoro di tutti, non è una gara a chi lavora meglio: l'unica gara è quella educativa. Bisogna contrastare l'atteggiamento, antichissimo, di nascondere questi episodi: solo da qualche tempo si è trovato il coraggio di di denunciare con questa frequenza i casi. E' una drammatica piaga del nostro tempo che va presa sul serio e non a colpa di numeri. C'è poco da esultare in base ai dati". Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, commenta il fatto del giorno, anticipando le notizie che troverete domani nel quotidiano in edicola.