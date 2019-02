E dopo Parma-Inter, date i voti ai gialloblu per il «Pagellone» di Bar Sport

Sintetizzare il giudizio su un giocatore attraverso la pagella è pratica solitamente riservata ai giornalisti o agli addetti ai lavori. Ed è anche motivo di grande discussione tra i tifosi, praticamente mai d'accordo con le pagelle assegnate da quotidiani o siti specializzati.



VOTI DALLE 22,20

Ecco perché, da stasera alle 22,20 circa, ovvero appena terminata la sfida tra Parma e Inter, anche i nostri lettori potranno esprimere giudizi «scolastici» con la classica votazione da 0 (speriamo non ce ne sia bisogno) a 10. Basta seguire le istruzioni che troverete sul sito www.gazzettadiparma.it. E i lettori-tifosi del nostro tifo avranno tempo sino alle 19 di lunedì per fare la pagella ai crociati.

Una pagella che verrà confrontata poi, proprio lunedì sera, all'interno di Bar Sport, il magazine settimanale di 12 Tv Parma che si occupa delle cose crociate. Sandro Piovani e Giorgia Tarasconi, insieme agli opinionisti Andrea Schianchi e Romeo Azzali e agli altri ospiti in studio, commenteranno emetteranno a confronto le pagelle dei tifosi, oltre a quelle della Gazzetta di Parma, della Gazzetta dello Sport e della redazione di Bar Sport. Una sorta di «Pagellone» che riassume di fatto le opinioni dei giornalisti e dei tifosi presenti al Tardini stasera.

IL CONFRONTO

E non è tutto: dalla redazione della Gazzetta di Parma sarà in collegamento Paolo Grossi, il giornalista che cura appunto le pagelle del nostro quotidiano. Naturalmente la discussione sarà aperta anche e soprattutto ai telespettatori che seguono Bar Sport: i tifosi potranno intervenire con sms e whatsapp al 333-9200170. Un confronto aperto, con le spiegazioni e le motivazioni dei giornalisti che redigono abitualmente le pagelle, e con le opinioni dei tifosi. Il tutto, come primo impatto, con i voti del «Pagellone» che appunto sarà una sorta di riassunto delle pagelle di giornali, tv e tifosi. Un appuntamento da non perdere, all'interno di Bar Sport.