Crac del Parma "ghirardiano": la procura chiede il processo per 23 persone

Crac del Parma calcio (2015), quello ghirardiano: la procura ha inviato al gup la richiesta di 23 rinvii a giudizio. In testa l'allora presidente Tommaso Ghirardi e il suo plenipotenziario Pietro Leonardi. Per tutte e 23 le persone coinvolte tre le accuse: bilanci truccati, plusvalenze sospette e la cessione del brand "Parma calcio". Una pagina buia della storia gloriosa del club "da cui il Parma è uscito come mai nessuno nella storia: rinato con imprenditori italiani, parmigiani, con tre promozioni ora si ritrova ai vertici del calcio nazionale". Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, commenta il fatto del giorno, anticipando gli altri articoli che troverete domani nel quotidiano in edicola.