E-commerce e crisi dei negozi in centro : "Pacchetto a casa o città deserta?"

Crisi dei negozi, un "viaggio" in via della Repubblica di Luca Pelagatti tra saracinesche vetrine vuote, rabbia dei gestori: "Non faremo la fine di quelli di via Garibaldi". Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, commenta il fatto del giorno: "Il commercio on line è comodo, ma se sparissero i negozi, chi passeggerebbe per le vie della città? Interrompere una tradizione millenaria potrebbe portare a danni peggiori della comodità che abbiamo quando riceviamo un pacco a casa nostra".