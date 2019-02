La signora Maria ha bisogno di una ricetta medica, ma non è possibile visto che è "morta" (per l'anagrafe e per la burocrazia). Una storia incredibile, visto che ha 91 anni e...sta bene. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.