Generazione Mahmood, il giovane vincitore del Festival di Sanremo. Un nome che ha scatenato polemiche e commenti sui social (e non solo). "Nato a Milano da mamma sarda, padre egiziano che, volendo essere pignoli, se n'è andato via presto. Ha studiato in Italia e la famiglia, per permettergli di cantare, ha fatto tanti sacrifici. E' italiano: un nome non italiano di cento anni fa non vuol dire nulla, il mondo cambia". Domani sulla Gazzetta di Parma "voce" ai Mahmood parmigiani. Il direttore, Michele Brambilla, commenta il fatto della settimana e anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.