"Qui Vigatto. Ossia: vivere in una nube di polvere" Video

La segnalazione arriva da un lettore, Michele. E' lui, residente a Vigatto, che ha girato un video per mostrare - dice - " come la mia famiglia è costretta a vivere quotidianamente a causa di scellerate manutenzioni stradali del Comune di Parma".

"Purtroppo - continua - durante i periodi secchi al passare delle auto (per non parlare di camion o trattori) si alza una nube di polvere dalla sede stradale che avvolge la mia abitazione e il giardino, impedendoci di aprire le finestre o di vivere parte del nostro giardino. Il mio grido di aiuto è stato rivolto ripetutamente ai vari assessorati ( ambiente e lavori pubblici) ma nessuna risposta . Nei prossimi giorni mi troverò costretto a mie spese a bagnare la sede stradale, per provare ad attenuare il problema, ma cosa succederà nei periodi estivi ? Non sarebbe possibile una manutenzione ragionata da parte del Comune?".