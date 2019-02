"No al bando migranti", 8 sindaci (più un ex) scrivono al prefetto. "Decreto sicurezza da rivedere?"

Lettera/appello firmata dai sindaci dei più importanti di Parma e provincia, diretta al prefetto. I primi cittadini chiedono di fermare il bando che prevede l'arrivo in provincia di altri trecento stranieri. Analogo appello, scrivono, sarà rivolto anche al ministro dell'Interno Salvini. Sindaci che provengono tutti dall'area di centro-sinistra (Se si esclude Fecci), comunque non di partiti o movimenti vicini alla Lega. Sarebbero piazzati negli alberghi - in sintesi-: non potrebbero fare nulla di utile, non potrebbero essere seguiti e istruiti su cosa fare. Insomma, favorirebbero gli speculatori che in alberghi dismessi prenderebbero 25 euro al giorno, in hotel dismessi, con i soldi dello Stato. Nessuna integrazione e nessuna accoglienza. Si tratta di un primo segnale, della ostilità di molti al decreto sicurezza: "Si creerebbero più problemi di prima. Anche per la sicurezza dei cittadini". Un tema che sta dividendo gli italiani e si decidono le elezioni. Dovrebbe far riflettere qualcuno sul fatto che ci sia qualcosa da rivedere nel decreto. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, commenta il fatto del giorno.

Ecco il testo della lettera

Eccellenza,

dopo l’incontro di aggiornamento del 14 febbraio u.s. in merito al nuovo bando in origine

atteso per la fine del mese e in realtà pubblicato oggi, siamo stati aggiornati su alcuni

contenuti di merito e di sostanza sui quali riteniamo giusto formularle la nostra opinione

fortemente critica, a maggior ragione in questa fase preliminare, con il solo intento di portare

un contributo costruttivo ma altresì determinato a difendere le nostre Comunità da

un’operazione verticale che rischia di esasperare nuovamente gli animi e di rinfocolare un

clima non più sostenibile.

Il bando prevede due novità impattanti:

1) si riapre la stagione delle grandi concentrazioni alberghiere (con più di 12 persone

per unità) e per giunta questo avviso sarà dedicato solo ai Comuni che hanno una

popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

2) l’arrivo sul territorio di altre 300 persone che si andrebbero a sommare alle poco

meno di 1.000 già presenti nelle varie strutture diffuse in provincia.

Partiamo dal primo punto. Riteniamo questa ipotesi totalmente impercorribile. Perché

provocherebbe il venir meno di un sistema diffuso di accoglienza, che rende più affrontabile

l’impegno delle Comunità e, non di meno, responsabilizza cittadini e amministratori. Riaprire

la fase delle grandi concentrazioni in pochi luoghi e in pochi territori significa di fatto istituire

enclave completamente estranee ad ogni logica di pacifica convivenza con la popolazione

residente (non solo nell’intorno delle strutture). L’unico vantaggio di questa operazione

sarebbe quello per i profitti dei soggetti privati che lucrano sul business dei migranti. A

maggior ragione ora che non sono più riconosciuti i famosi 35 euro al giorno ma la quota

ridotta di 25 euro (per i centri collettivi, 21 euro circa per le unità abitative) è chiaro che chi

vuole guadagnare deve puntare sulle grandi concentrazioni per mantenere un profitto

adeguato.

No, Eccellenza, come Sindaci e come ex amministratori (nel caso di Sorbolo) dei Comuni

con più di 10.000 abitanti e come rappresentanti di 314.875 cittadini, non possiamo

accettare questa logica che favorisce gli speculatori ancora troppo pagati con un generoso

bancomat di Stato.

Non possiamo accettare ancora ogni altra misura che favorisca il ritorno di alberghi

resuscitati alle aste fallimentari da fantomatiche cooperative in arrivo da chissà dove o la

proliferazione di cooperative istituite con lo scopo di incassare i 25 euro al giorno. E non

possiamo tollerare oltre che chi munge lo Stato poi si faccia bello mostrando come ha speso

questi soldi per riqualificare il suo albergo o la sua attività, scaricando i costi sociali sulle

spalle delle Amministrazioni locali.

Non entriamo nel merito delle decisioni arrivate a seguito del Decreto Sicurezza che di fatto

ha avviato la soppressione degli Sprar – che era la rete pubblica e trasparente in grado di

fare un progetto vero con persone realmente individuate come profughi –, ci limitiamo ad

osservare che le misure di questo bando prevedono un nuovo e fortissimo afflusso, posto in

capo a pochi, che non esitiamo a definire una sorta di nuova invasione di speculatori privati

che nulla hanno di etico nella loro azione economica. Un’invasione imposta dallo Stato, sulla

quale chiederemo al Ministro dell’Interno Matteo Salvini di prendere una posizione che sia a

difesa dei nostri territori e di un modello di gestione dei flussi dei migranti che nasca

ascoltando i Sindaci e non semplicemente informandoli di un pacchetto di decisioni

predeterminate.

Siamo stanchi, signor Prefetto, di dover lottare per difendere da un lato le ragioni della

solidarietà e dall’altro la rabbia spesso legittima dei nostri concittadini che senza alcun

meccanismo di informazione e concertazione si ritrovano dalla sera alla mattina a convivere

nei pressi di strutture (o direttamente nelle stesse palazzine) con persone sconosciute e che,

ci piaccia o no, sono ormai associate dalla grande maggioranza dei cittadini a problemi di

ordine pubblico.

Non ci si può chiedere di contrapporci come Amministratori a questa lettura semplicistica

senza darci strumenti davvero incisivi nei meccanismi che determinano come e quanti

migranti vengono assegnati ai nostri Comuni. Il nostro non può più essere considerato solo

un parere. Il nostro deve essere un giudizio formulato con onestà e per questo vincolante.

Non possiamo pensare che chi fugge dalla miseria (se non da altro di più grave) debba

anche affrontare l’ostilità sempre più incombente della Comunità che lo accoglie, così come

non possiamo tollerare che chi incassa parecchi quattrini dallo Stato per gestire queste

persone spesso le lasci alla mercè della strada, contribuendo ad alimentare il malessere dei

cittadini che vedono i luoghi dello spaccio in funzione, che vedono le campane degli abiti

usati letteralmente messe sottosopra, che vedono persone vagare nei centri storici senza

una meta o un’attività da fare se non quella dell’accattonaggio.

La invitiamo, Eccellenza, a fermare questo bando, per non vederci costretti a portare in tutte

le sedi e con tutti gli strumenti di cui disponiamo – istituzionali e mediatici – la nostra totale

contrarietà.

Grati per la sua attenzione e, in attesa di essere convocati al più presto, le porgiamo distinti

saluti.

Cordialmente,

Paolo Bianchi,

Sindaco del Comune di Collecchio

Andrea Massari

Sindaco del Comune di Fidenza

Giordano Bricoli

Sindaco del Comune di Langhirano

Riccardo Ghidini

Sindaco del Comune di Medesano

Luigi Buriola

Sindaco del Comune di Montechiarugolo

Fabio Fecci

Sindaco del Comune di Noceto

Federico Pizzarotti

Sindaco del Comune di Parma

Filippo Fritelli

Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme

Nicola Cesari

Già Sindaco del Comune di Sorbolo, promotore della fusione con Mezzani