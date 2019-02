Il saluto ai lettori di Michele Brambilla: "Considererò Parma un po' anche la mia città" Video

Michele Brambilla lascia la direzione della Gazzetta di Parma e di 12 Tv Parma, dal 1 marzo al timone Claudio Rinaldi (leggi): "Sono arrivato da fuori, me ne vado con tante cose dentro al cuore che non dimenticherò. Considererò Parma, se me lo permettete, un po' anche la mia città". Guarda il video con il saluto ai lettori di Michele Brambilla.