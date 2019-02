Rinaldi saluta i lettori: "Entusiasmo e responsabilità" per "intercettare il sentimento dei parmigiani"

"Responsabilità ed entusiasmo": il nuovo direttore della Gazzetta di Parma e di 12Tv Parma, Claudio Rinaldi, saluta i lettori e i telespettatori in quella che definisce "la realizzazione di un sogno professionale" iniziato, sempre in Gazzetta, 27 anni fa. "Una bellissima avventura" in quello che è "un bel giornale" ma con l'impegno di farlo "sempre più bello" con un "gioco di squadra": "un giornale che come e più di adesso intercetti il sentimento dei parmigiani, che racconti la città e la provincia, le luci e le ombre, le tante eccellenze e i problemi". "Non solo Gazzetta ma anche sito, 12Tv Parma e radio Parma, per cui sono in arrivo tante novità".