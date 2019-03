Operatori sanitari e scolastici: "Si alle vaccinazioni"

Vaccini entro il 10 marzo le famiglie dovranno presentare le certificazioni di avvenuta vaccinazione dei figli per la frequenza di nidi e materne: domani una pagina sulla Gazzetta in cui parlano gli operatori sanitari e scolastici della nostra città che, in sintesi e motivazioni differenti si dichiarano favorevoli alle vaccinazioni. Il direttore Claudio Rinaldi anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.