Lucia Annibali racconta (sulle pagine della Gazzetta di Parma) il suo 8 marzo: percorsi da fare per combattere la violenza contro le donne. Non solo, sempre sulla violenza sulle donne: intervista a Lucia Russo (magistrato) e a Edith, la mamma di Michelle Campos Verde, che parla del rischio che il ragazzo che uccise la figlia possa uscire dal carcere. Due pagine dedicate alla festa della donna. Stefano Pileri anticipa gli articoli che troverete sul quotidiano di domani in edicola.