Il grande ciclismo torna nel Parmense: uno speciale sul campionato italiano nella Valtaro

Il 30 giugno si assegnerà a Compiano, in Alta Val di Taro, sull'Appennino Parmense, la maglia tricolore di ciclismo. Il campionato italiano, infatti tornerà sulle strade che, nel 1981, videro una storica battaglia, con un feroce litigio, fra Moser e Saronni. La prova in linea sarà preceduta, il 28 giugno, dal campionato italiano a cronometro, su un percorso molto tecnico, con partenza e arrivo da Bedonia. Sulla Gazzetta di domani, in edicola, un ampio speciale sull'evento sportivo dell'anno della nostra provincia. Il direttore Claudio Rinaldi anticipa anche gli altri articoli che troverete sul quotidiano.