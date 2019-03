Edoardo Bennato tra “buoni e cattivi”

Un disco provocatorio fin dalla copertina. Ne “I buoni e i cattivi”, che quest'anno spegne 45 candeline, di Edoardo Bennato le manette sono ai polsi di due carabinieri che procedono di pari passo. Chi sono dunque i buoni, sembra chiedere e chiedersi il cantautore napoletano e chi i cattivi? Il secondo album di Bennato, che raggiungerà non molto più tardi il suo momento più alto con “Burattino senza fili”, concept del '77 su Pinocchio (la favola di Collodi, come Alice nel paese delle meraviglie per i Genesis, fa da leit motiv a numerosi suoi lavori), ha poco in comune con “Non farti cadere le braccia” suo album d'esordio datato 1973. Trait d'union la canzone “Un giorno credi”, in versione riarrangiata da Roberto De Simone, che resta una delle perle della produzione di Bennato. Per il resta il cantautore si avvia con questo lavoro ad alcune delle sue opere più importanti come “Io che non sono l'imperatore”, “La torre di Babele” (quella che contiene "Venderò") e, vertice forse mai più toccato, “Burattino senza fili”.

L'album di di 45 anni fa può comunque essere inserito in quelli più prettamente di protesta, intervallato da alcuni momenti di rara elegia come appunto “Un giorno credi”, ma anche meno arrabbiati come “Che fortuna” e “Facciamo un compromesso”.

La protesta è invece affidata a “Ma che bella città”, grido di dolore per la sua Napoli (che canterà anche nel 1987 nella meravigliosa “La città obliqua” e che tornerà spesso nella sua produzione), “La bandiera”, messaggio contro la xenofobia, “In fila per tre” che mette nel mirino il militarismo, e “Arrivano i buoni”, sulle tante, troppe, promesse mai mantenute.

Proteste in musica, con uno stile da folk singer, quasi fosse un Woody Guthrie cresciuto nella città cara alla sirena Partenope. In quel '74 Bennato prende il volo. Da lì, per qualche anno, saranno quasi sempre capolavori.



Da youtube "In fila per tre"