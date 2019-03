Calcio (giovanile) violento, l'appello del questore: "Noi ci siamo"

Si torna a parlare di violenza sui campi di calcio giovanile, in un'intervista il questore di Parma, Gaetano Bonaccorso lancia una sorta di appello che vale come una rassicurazione: "Se avete bisogno non esitate a contattare le forze dell'ordine". Il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.