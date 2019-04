Consigliera M5S in Regione: polemiche per vestito con scollatura

Primo giorno con polemiche, anche se lei, Desiré Manca non è nuova a polemiche. La consigliera regionale sarda, eletta nelle fila dei Cinquestelle, ha fatto discutere per la sua scollatura nel giorno dell’insediamento al consiglio regionale. Il suol look? Un body vedo-non-vedo sotto un tailleur blu elettrico con tanto di scollatura generosa. Da qui il tam-tam social: un abbigliamento ritenuto non consono da molte persone che l'hanno attaccata. "Sono me stessa, giudicatemi per il mio lavoro", ha commentato lei che è anche il capogruppo del M5s in Sardegna. Non è la prima volta che la Manca fa parlare di sé, tre anni fa aveva sollevato polemiche per una sua foto con un busto di Mussolini. Anche in quel caso, nel "calderone" delle polemiche era finita la scollatura.