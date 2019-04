Verso le elezioni europee, tutte le novità "parmigiane"

Politica: elezioni europee, si stanno chiudendo le liste. Un nuovo parmigiano - per i 5 Stelle - oltre a Fratelli d'Italia. Lega e +Europa, ancora alcuni nodi da scegliere, con novità anche per il nostro sindaco. Il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.