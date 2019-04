Pizzarotti alle europee, "Se verrò eletto non mi dimetto da sindaco"

Il sindaco Pizzarotti sarà uno dei capilista «+Europa Italia in Comune», la nuova formazione nata dall'alleanza fra il suo movimento (Italia in Comune, appunto) e «Più Europa» di Emma Bonino. Pizzarotti sarà capolista nella circoscrizione Nord Est, che comprende anche Parma. Ma se sarà eletto, come ha dichiarato in un'intervista (di Gian Luca Zurlini) rinuncerà al seggio in parlamento: "Sono sceso in campo perchè alla lista scelgono nomi conosciuti per raggiungere lo sbarramento del 4%. Non abbandonerò la città". Critiche dall'opposizione. Il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.