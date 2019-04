Opere pubbliche, chi spende meglio le proprie risorse? Parma 17^

La capacità dei Comuni a spendere le risorse in opere pubbliche è una classifica (del Sole 24 Ore), Parma è 17^ in Italia. Domani ampio spazio ad un'inchiesta a riguardo. Il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.