Lei, Katelyn Ohashi, è la regina social della ginnastica: le sue performance sono virali e spettacolari. La studentessa ha terminato gli studi, postando il video: "Sono tanto grata per tutto quello che la ginnastica mi ha insegnato. Grazie per tutto l'amore e il sostegno! Questo è solo l'inizio!". I giudici del Women's Gymnastics National Championship in Fort Worth, Texas, le hanno dato un 9,95.