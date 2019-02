Deruba e picchia la vittima, 25enne arrestato dai carabinieri

Ha inseguito il ladro e lo ha aggredito, consentendo ai carabinieri di bloccarlo. E' successo ieri pomeriggio alle 18 a Sant'Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo aveva appena compiuto un furto forzando un’autovettura in località il Moro, nel Comune di Parma, dalla quale aveva portato via un giubbotto, uno smartphone e il portafoglio con 60 euro in contanti e due bancomat. Con questi ultimi si è poi diretto nella piazza del paese reggiano dove voleva cercare di prelevare altro denaro dallo sportello.

Ma il derubato, un 46enne, che aveva visto tutto, lo ha inseguito e raggiunto proprio davanti all’istituto di credito. Ha lanciato l’allarme al 112 e poi si è scagliato contro il malfattore. Da qui è nata una colluttazione con graffi e spintoni. A quel punto sono arrivati i militari dell’Arma che hanno arrestato il ladro, un 25enne: nella sua auto, una Fiat Panda parcheggiata nelle vicinanze, gli uomini in divisa hanno trovato la refurtiva poi restituita al legittimo proprietario. Il giovane dovrà rispondere dell’accusa di rapina impropria.

